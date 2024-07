Pour être moins dépendant de Safari, Google veut inviter son app sur votre iPhone

20 milliards de dollars, c'est la somme qu'aurait reversée Google à Apple en 2022 pour convaincre la firme de Tim Cook d'être le moteur de recherche préinstallé, au moins sur l'ensemble des appareils commercialisés aux États-Unis et en Europe. Et selon Bloomberg, ce sont 5 milliards de dollars de plus qu'en 2021. Il ne serait donc pas surprenant que le géant de la recherche ait effectué des chèques similaires pour 2023 et pour cette année.