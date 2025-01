Lancé en 2009 et comptant 100 millions d'users actifs chaque jour, ce moteur de recherche dispose d’un des panels les plus complets en termes de fonctionnalités de recherche. Afin de concurrencer son éternel rival, il a donné une place conséquente à l'IA Copilot, et ce, afin de fournir des réponses plus riches et élaborées.

En plus de deux raccourcis reconnaissables grâce à leurs icônes colorées, l'outil propose notamment une option de "Recherche Approfondie", qui affiche des questions liées. Il est aussi possible de discuter avec l'IA (qui fournira une sythèse en citant ses sources) et de générer du contenu créatif.

Bing / Copilot est l’un des rares moteurs de recherche à offrir des réponses quasi aussi pertinentes que Google. La firme de Redmond s'est, en effet, assuré que les informations partagées soient exactes et a combiné la fiabilité de son référencement avec de nouvelles possibilités d'interactions.

En revanche, la solution n’est guère différente de Google en matière de politique de traitement des données privées. Bing récupère, en effet, de nombreuses infos personnelles sur ses utilisateurs et le constat est d’autant plus amer lorsque ces derniers sont connectés à leur compte Microsoft.

Le business model repose, quant à lui, sur la rentabilité publicitaire. Ceci implique inévitablement la collecte massive d'informations issues des requêtes effectuées.