L'intelligence artificielle a passé un nouveau cap depuis la mise à disposition auprès du grand public de ChatGPT Search. L'IA d'OpenAI était déjà utilisée par de nombreux utilisateurs, qui ne se privaient pas de poser n'importe quelle question, comme ils le feraient avec un moteur de recherche traditionnel. Seulement, les réponses proposées par ChatGPT étaient incomplètes, datées et non sourcées. ChatGPT Search vient se connecter au web pour apporter des réponses synthétisées et contextualisées, avec des informations de première fraicheur. Pratique non ? Oui, mais attention aux petits malins qui ont déjà compris comment détourner l'IA pour afficher des données erronées.