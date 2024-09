OpenAI, le créateur de ChatGPT, pensait avoir trouvé la formule magique pour révolutionner la recherche en ligne et damer le pion à Google. Pourtant, les premiers retours sur SearchGPT sont loin d'être aussi éblouissants qu'espérés, surtout par rapport aux performances du moteur Perplexity.ai . Entre promesses non tenues et fonctionnalités balbutiantes, le chemin vers la suprématie semble encore lointain et parsemé d'obstacles.