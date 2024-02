A l'assaut de Google, OpenAI pourrait se lancer dans la recherche avec Microsoft

Voilà une nouvelle qui n'a pas dû plaire du côté de chez Google, qui avait déjà eu chaud durant l'hiver dernier. Car OpenAI cherche une fois encore à s'en prendre au géant californien, et développerait depuis un an son propre projet de moteur de recherche, selon The Information.

Pour le moment, peu de détails sont disponibles sur la teneur de ce nouveau produit. Mais on se souvient que Google avait dû cravacher pour mettre au monde l'an dernier Bard (devenu Gemini) et son modèle de langage Gemini, dans l'idée de ne pas laisser ChatGPT seul au monde.