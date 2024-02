C'est fou ! Sam Altman (OpenAI) est prêt à lever jusqu'à 7 000 milliards de dollars pour produire des puces dédiées à l'IA

Si ChatGPT a fasciné la planète entière l'an dernier, son développement vers de nouveaux sommets va demander à OpenAI de bénéficier d'infrastructures bien plus grandes. Et pour cela, il lui faudra de plus en plus de semi-conducteurs de très haut niveau. Ce qui pousse depuis plusieurs mois Sam Altman à ne plus vouloir dépendre simplement de firmes comme Nvidia, mais aussi à développer ses propres capacités de production dans le domaine. Un projet qui va demander beaucoup, beaucoup d'argent !