OpenAI envisage de construire ses propres puces pour l'IA

Pour faire fonctionner ChatGPT, DALL.E et les autres services exceptionnels qu'elle a mis au monde, OpenAI a besoin d'une puissance de calcul exceptionnelle. Et cette dernière est assurée par les meilleures puces de chez NVIDIA, comme la H100. Sauf qu'au vu du développement toujours plus rapide de la technologie, OpenAI a besoin de toujours plus de processeurs. Au point même d'envisager de se lancer elle-même dans l'aventure !