OpenAI pourrait faire face à des pertes faramineuses en 2024, de l'ordre de 5 milliards de dollars

Squew

C’est aussi pour ça que toutes les sociétés ne doivent obligatoirement avoir des modèles open source… Et je trouve que l’équilibre est assez bon, Microsoft, Google, (et bien d’autres) ont aussi des modèles open source… On n’est pas dans un cas où tout serait propriétaire.

Anthropic, Mistral, OpenAI, Google, Microsoft… Ont ou développent les « meilleurs » modèles, mais dépensent des fortunes… Donc il faut bien financer tout ça. Llama est un peu entre les 2… Mais ça reste un très bon modèle pour la communauté… Qui l’améliore gratos

Par exemple StabilityAI, qui développe Stable Diffusion, quasiment sans source de revenus… a frôlé la faillite. Et pourtant il y a des tas de startups qui utilisent leurs modèles commercialement…

Pour OpenAI, Altman a dit : “Whether we burn $500 million, $5 billion, or $50 billion a year, I don’t care. I genuinely don’t as long as we can stay on a trajectory where eventually we create way more value for society than that and as long as we can figure out a way to pay the bills" donc je pense qu’on est loin de la faillite. J’espère que la Fruit Company ne va pas s’impliquer plus, parce que dans ce cas ils feront ce qu’ils font le mieux, un max de pognon… Et ça deviendra malhonnête et fermé.

Concernant la bule: ce sont les centaines de startup AI qui seront touchées Après beaucoup n’ont pas vraiment de produit ou font la même chose que 50 autres sociétés…

Puis il y a le marché des newsletters payantes… qui pullulent.