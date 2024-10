Cette fois c'est sûr, on n'arrête plus OpenAI ! L'intelligence artificielle n'a jamais eu autant le vent en poupe, et la société californienne surfe sur cette vague avec brio. Le propriétaire du célèbre ChatGPT vient de réaliser un tour de force financier qui laisse le monde de la tech bouche bée. Avec une nouvelle ligne de crédit et une levée de fonds massive, l'entreprise se dote des moyens de ses ambitions. Mais que cache cette stratégie audacieuse ?