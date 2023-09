Les investissements de Microsoft dans OpenAI (ChatGPT) pourraient se révéler très lucratifs

OpenAI serait en pourparlers avec des investisseurs pour vendre une partie de ses actions. Selon le Wall Street Journal, la société encouragerait ses employés à céder leurs parts afin d'attirer de nouveaux partenaires. Bien que l'information n'ait pas été confirmée, on estime que la start-up devrait valoir de 80 à 90 milliards de dollars à l'issue de la transaction. Un chiffre plutôt élevé, qui en ferait l'une des entreprises privées les plus valorisées au monde, juste derrière SpaceX et ByteDance, le géant chinois propriétaire de TikTok.

Au-delà de l'aspect financier, cette vente pourrait également apporter à OpenAI de nouveaux collaborateurs, lui donnant ainsi accès à de nouveaux outils. À l'image du partenariat avec Microsoft qui, en plus de son investissement, a également apporté son infrastructure cloud Azure. Le géant américain, qui détient 49 % des parts de l'entreprise, a néanmoins obtenu un certain nombre d'avantages qui devraient lui rapporter plus que la plus-value d'une éventuelle revente de ses actions.