Pourquoi Microsoft investit des milliards dans OpenAI, créateur de ChatGPT et Dall-E

L'objectif pour Microsoft est on ne peut plus clair : le géant américain devient ainsi le partenaire cloud exclusif d'OpenAI, et sa technologie Azure alimentera tous les produits et services de la start-up. Au vu du succès de ces derniers, quelques milliards de dollars semblent un prix relativement maigre à payer pour la firme de Redmond.

Nous pouvions déjà voir les prémices d'un tel accord avec des rumeurs insistantes autour de l'intégration de ChatGPT dans Bing, le moteur de recherche de Microsoft, ou encore d'une IA basée sur DALL-E dans sa suite Office. ChatGPT pourrait également y rejoindre sa consœur.

Si l'on en croit d'autres rumeurs, Microsoft pourrait également devenir le récipiendaire de 75 % des bénéfices d'OpenAI, tant qu'elle n'aura pas sécurisé son retour sur investissement. Elle devrait également obtenir 49 % des parts de la start-up.

Et cela risque de représenter une somme colossale, alors qu'une potentielle entrée en bourse d'OpenAI la valoriserait à 29 milliards de dollars, et que le très plébiscité ChatGPT vient tout récemment de proposer une version payante à un prix mensuel qui ne s'avère pas donné.