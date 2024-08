On devrait aussi retrouver parmi les investisseurs Apple et Nvidia. Des noms qui font sens quand on sait que la firme de Cupertino va à l'avenir intégrer ChatGPT à Siri, alors que Nvidia de son côté est tout simplement à l'heure actuelle le grand gagnant de cette nouvelle mode grâce à ses puces IA.

Beaucoup d'argent sera en tout cas nécessaire à l'avenir pour OpenAI si la firme veut continuer à se développer dans ses secteurs de pointe. La seule construction de GPT-4 a ainsi coûté une somme de 100 millions de dollars au partenaire de Microsoft. Et la prochaine génération de modèle de langage, GPT-5, devrait coûter encore plus cher à développer. Autant dire que ça ne devrait pas être le dernier tour de table mené par Sam Altman !