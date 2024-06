OpenAI veut maintenant intégrer ChatGPT dans des robots

La société de Sam Altman est devenu en moins de deux ans l'un des plus grands noms de la tech mondiale. Et à ce titre, c'est un groupe qui compte, qu'importent les initiatives que la firme californienne mène. On avait ainsi pu l'an dernier découvrir que ce géant de l'IA était investi dans un projet gigantesque de développement de réseaux de production, qui seraient dédiés aux puces utilisées dans les infrastructures pour entraîner les IA. Et aujourd'hui, c'est dans le secteur de la robotique qu'OpenAI se lance !