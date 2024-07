OpenAI travaille sur une IA potentiellement révolutionnaire. Son nom de code ? "Strawberry"

On n'arrête pas le progrès, comme dit l'adage. Et encore moins du côté de chez OpenAI. En effet, si l'on en croit une nouvelle information de Reuters, qui a pu parler à une personne en interne et accéder à un document d'entreprise, la firme partenaire de Microsoft travaillerait sur une IA d'avenir.

Baptisée « strawberry » (fraise en anglais), cette IA ne se contenterait pas de simplement produire des réponses à des demandes posées par l'utilisateur, mais serait aussi capable d'effectuer des « recherches approfondies. » Selon Reuters, il s'agirait pour l'IA d'être capable d'effectuer des recherches autonomes sur internet, ce dont elle n'est à ce jour pas capable.