Google améliore ses robots de DeepMind grâce à son IA Gemini

Pour former le robot, les chercheurs ont réalisé une visite guidée de leurs locaux en lui indiquant des zones et des objets spécifiques à retenir. Ensuite, le robot a analysé des séquences vidéo de ces explorations, facilitant ainsi l'élaboration d'une cartographie cognitive détaillée et la compréhension des relations spatiales complexes au sein de l'environnement. Grâce à Gemini, l'androïde a été capable de mémoriser de nombreux éléments, comme l'emplacement des bureaux temporaires, des prises de courant, etc.