Figures AI pourrait lever 500 millions auprès de deux géants de la tech pour ses robots humanoïdes

La robotique étant extrêmement concurrentielle, il faut rapidement trouver des partenaires fiables et disposer d'un projet aux contours très clairs. Figure AI a déjà réussi une première levée de fonds de 70 millions en mai 2023 valorisant l'entreprise à plus de 400 millions de dollars, et l'évocation de Microsoft ou d'OpenAI montre bien l'intérêt autour du projet. Ce dernier est né dès 2022 sous l'impulsion de son PDG Brett Adcock, et prend forme autour d'un robot capable d'effectuer des tâches générales telles que la manutention ou la vente.

« Nous pensons que les robots humanoïdes à usage général ont beaucoup plus de potentiel que les robots à usage unique… » déclarait le PDG à Reuters.

Grâce à Figure 1, dont le lancement a été annoncé en octobre dernier, Figure AI pense pouvoir aider les secteurs subissant une pénurie de main d'œuvre et, à terme, éliminer le besoin « d'emplois dangereux et indésirables ». Basée à Sunnyvale en Californie, la start-up a déjà un pied dans le concret puisqu'un contrat a été signé avec le constructeur automobile BMW. La mise en service de Figure 1 n'est pas encore datée, mais elle aura lieu en Caroline du Sud, dans l'usine de la marque allemande.