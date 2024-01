La vidéo du robot Tesla Optimus qui le montrait en train de plier du linge n'est pas vraiment honnête, et c'est Elon Musk qui le dit !

Il sera intéressant de suivre l'évolution du robot dans les années à venir, comme on peut le faire avec les humanoïdes de Boston Dynamics. De prochaines mises à jour pourraient peut-être clarifier les intentions réelles derrière les vidéos, et ainsi illustrer les progrès significatifs de la robotique de demain, de la part de Tesla et de tous les acteurs du secteur.