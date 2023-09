Tesla : le robot Optimus arrive maintenant à s’autocalibrer, à ranger des objets… et même à faire du yoga !

Ses progrès sont flagrants. Dans cette nouvelle vidéo, Optimus autocalibre ses bras et ses jambes en utilisant uniquement la vision et le codage de la position des articulations, ce qui lui permet de localiser précisément ses membres dans l'espace. De cette manière, il peut apprendre à effectuer diverses tâches plus efficacement. On l'observe trier de manière autonome des blocs par couleur, puis les repositionner correctement s'ils ne sont pas placés à la verticale sur les plateaux. Optimus révèle également ses étonnantes prouesses en équilibre et s'essaie au yoga, avec un signe de Namasté adressé au spectateur.