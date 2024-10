Elon Musk continue de vanter le potentiel révolutionnaire d'Optimus, prédisant qu'il deviendra « le plus grand produit de tous les temps ». Il évoque un prix de vente entre 20 000 et 30 000 dollars à terme. Mais entre ces promesses ambitieuses et la réalité actuelle, le chemin semble encore long. La démonstration de « We, Robot » montre que si Tesla a fait des progrès impressionnants en robotique, l'autonomie véritable des androïdes reste un défi à relever. Le magnat sud-africain ne manque pas d'idées pour arriver à ses fins, notamment collecter massivement les données d'entraînement des véhicules Tesla et utiliser la puissance de calcul de leur ordinateur de bord pour faire du calcul distribué.