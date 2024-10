Et comme si un taxi autonome et un minibus du futur ne suffisaient pas, Elon Musk a tenu à nous rappeler qu'il ne plaisante pas quand il parle de robotique. Les fameux robots humanoïdes Optimus ont fait une apparition remarquée lors de l'événement, plus de 5 ans après leur révélation aux côtés du Cybertruck. Ces androïdes, qui ressemblent de plus en plus à des humains (en version très musclée), ont démontré des progrès impressionnants. Au programme : service de boissons aux invités et séances photo avec le public.