Nouveaux véhicules, arrivée du Cybertruck en Europe, Tesla Optimus... Notre recap de la conférence Tesla

Comme à son habitude, Musk s'est montré parfaitement confiant face à l'avenir de son entreprise : déclarations enthousiastes, blagues et un usage très fréquents de superlatifs. Un optimisme et une assurance inébranlable qui font indéniablement partie de son image de marque. Pour autant, l'avenir de Tesla et de son modèle économique n'est pas une évidence, surtout au vu des événements de ces dernières semaines (baisse du prix des actions, problèmes de production, enquête de la SEC sur le rachat de Twitter). Si de plus les investisseurs continuent à lui tourner le dos, les prochains mois pourraient être plus compliqués que prévu.