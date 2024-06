Tesla : c'est 56 milliards de dollars ou rien ! Elon Musk continue son chantage à la rémunération auprès de ses actionnaires

Dans sa missive, Denholm n'exclut pas un potentiel départ d'Elon Musk s'il n'obtient pas les 56 milliards de dollars. « Ce que nous avons reconnu en 2018 et que nous continuons à reconnaître aujourd'hui, c'est qu'Elon ne dispose certainement pas d'un temps illimité. Il ne fait pas non plus face à une pénurie d'idées et d'autres endroits où il peut faire une différence incroyable dans le monde. Nous voulons que ces idées, cette énergie et ce temps soient consacrés à Tesla, pour le bénéfice de vous, nos propriétaires. Mais cela exige un respect réciproque », continue-t-elle.