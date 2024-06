Le début de la fin ? Les actionnaires commencent à quitter le bateau Tesla

La bulle Tesla serait-elle en train de se déchirer ? Malgré des scores remarquables de ventes l'année dernière (notamment pour la Model Y), les jours de gloire de l'entreprise semblent s'éloigner chaque jour de plus en plus. Depuis le début de 2024, les actions de Tesla ont chuté de 30 %, et plus de 50 % depuis leur pic en 2021, effaçant environ 600 milliards de dollars de sa valeur marchande. Une situation préoccupante, surtout du côté des actionnaires ; soumis déjà au chantage à la rémunération de la part de Musk ; qui commencent à tourner le dos à l'entreprise.