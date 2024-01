La Tesla Model Y est couronnée d'un nouveau succès, et il va faire des jaloux !

Non seulement c'est la toute première fois qu'un véhicule électrique domine le marché européen, mais le fait que ce soit un véhicule aussi volumineux est aussi un fait inédit. L'Europe se passionne de plus en plus pour les SUV, cela ne fait même plus l'ombre d'un doute ! Les constructeurs historiques européens ont réellement du souci à se faire, notamment en ce qui concerne l'électrique. Entre le raz de marée Tesla et les nombreuses marques concurrentes chinoises, l'ambiance est à l'adversité.