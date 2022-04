Tesla reste le champion des ventes de voitures électriques en Europe

Dans un contexte où le prix des carburants est toujours aussi élevé, les voitures électriques continuent d’être de plus en plus plébiscitées par ceux qui ont les moyens de s’acheter une voiture neuve. Tesla tire encore son épingle du jeu en plaçant deux de ses voitures à la première et la deuxième places des voitures électriques les plus vendues en Europe en mars.