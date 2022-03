20 % des voitures vendues en février étaient des électriques ou des hybrides rechargeables

On pourrait croire que Tesla est bien le leadership du segment des VE/VHR. Il n’en est pourtant rien. En effet, BMW et Mercedes détiennent respectivement 9,6 % des parts de marché. Tesla est seulement neuvième du classement, avec 5,4 %. Cependant, on peut noter qu’en février, les Model 3 et Y de la marque Tesla dépassaient nettement les volumes des concurrents, avec respectivement 9 089 et 6 879 véhicules immatriculés. Le classement pourrait donc fortement évoluer dans le courant de l'année…