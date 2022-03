Le marché automobile a connu son pire mois de janvier depuis 30 ans... sauf pour les voitures électriques et les hybrides rechargeables

Avec 156 236 nouveaux exemplaires immatriculés en janvier 2022, les véhicules électriques et hybrides rechargeables ont le vent en poupe. Entre les mois de janvier 2021 et 2022, les ventes augmentent de 78 % en Europe pour les voitures électriques, et de 11 % pour les hybrides rechargeables. En cumulé, ces véhicules bénéficient de 19 % de parts de marché sur le Vieux Continent en janvier 2022.

Plus en détail, le lancement de la Kia Niro lui offre d'emblée la tête du classement des voitures électriques les plus écoulées, avec 4 035 exemplaires en janvier dernier. Suivent sur le podium la Peugeot 3008 hybride rechargeable, avec 3 615 modèles, et l'Audi Q4 e-tron , qui compte 3 585 exemplaires vendus. La Renault ZOE , quatrième, est devancée d'une courte tête, puisqu'elle bénéficie de 3 432 nouvelles immatriculations en janvier 2022.

Du côté des constructeurs automobiles, c'est le Groupe Volkswagen qui domine le marché européen en janvier 2022, avec 20,3 % de parts de marché, devant le Groupe Stellandis et ses 16,4 %, et Hyundai Motor Group, qui complète le podium avec 13,2 % de parts de marché.