Les ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables ont explosé cet été

Cécile Goubet, déléguée générale de l'Avere-France, note que la part de marché des véhicules électriques et hybrides rechargeables s'élève à 8,4 % en juillet et août. Elle précise : « Cela montre deux choses : d’une part que la tendance observée depuis le début de l’année s’inscrit sur la durée avec trois fois plus de véhicules électrifiés mis en circulation par rapport à la même période en 2019. D'autre part que l’offre de modèles est suffisamment étoffée et attractive pour attirer de nouveaux utilisateurs de voitures électrifiées. Stabiliser les aides à l'achat pour les particuliers et les personnes morales est essentiel pour maintenir la dynamique ».