Mai 2020 : les immatriculations des voitures électriques reprennent des couleurs

Après l’orage vient l’éclaircie. Touchée de plein fouet par la crise sanitaire et économique causée par le coronavirus (Covid-19), la filière automobile cherche à sortir la tête de l’eau après deux mois de ventes catastrophiques : -72 et -89 % en mars et en avril, respectivement. Le segment de l’électrique, lui, a tenté de résister, avant d’essuyer une importante baisse de 62 % le mois dernier.