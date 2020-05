Avril 2020 : les immatriculations de voitures électriques prennent un coup sur la nuque

Net mais logique recul

Depuis le début du cru 2020, le marché des véhicules électriques se porte à merveille. Au beau fixe, les courbes des immatriculations n'ont cessé de grimper au cours des trois premiers mois de l'année, enregistrant même une hausse de 10 % en mars malgré les premières mesures de confinements instaurées en France. Mais la fête semble terminée : les conséquences de la crise sont désormais palpables.Le Comité des Constructeurs Français d'Automobiles (CCFA) a publié une série de chiffres qui en dit long sur l'impact du Covid-19 au sein de l'industrie automobile : en avril 2020, le segment des voitures particulières (VP) a connu une lourde chute de 88,8 % comparé à l'an passé. Même constat du côté des électriques, où les 1 216 immatriculations enregistrées représentent une baisse de 62 % par rapport à l'année dernière.En mars, pas moins de 5 510 nouvelles voitures électriques ont été immatriculées, soit une progression de 10 % : les données d'avril 2020 correspondent ainsi à un recul de 78 %. D'après Automobile Propre, la Renault ZOE (322) et la Tesla Model 3 (189) semblent avoir conquis la demande, puisque leurs ventes combinées constituent 42 % des immatriculations du mois dernier.Le CCFA a également compilé les chiffres des quatre premiers mois de l'année 2020, par type d'énergie. Et malgré la crise actuelle, le nombre de nouveaux véhicules électrifiés observés sur cette période (27 132, soit 7 % de parts de marchés) reste supérieur à celui de 2019 (13 774, soit 1,9 % de parts de marché). À l'heure d'un déconfinement progressif, le second trimestre 2020 devrait lui aussi subir de plein fouet les conséquences du Covid-19.