On vous le disait sur Clubic en janvier, Tesla avait promis un robotaxi sans conducteur pour ce mois de juin 2025. Ce week-end, l’entreprise devrait commencer à Austin un service pilote avec dix Model Y équipés du système Full Self-Driving. Les trajets se limiteront à une zone précise de la ville et ne concerneront qu’un groupe restreint d’influenceurs invités. La société a confirmé que chaque voiture gardera un « moniteur de sécurité » sur le siège avant, prêt à reprendre la main. Les règles d’utilisation restent strictes, le service ne fonctionne pas en cas de mauvais temps et n’accepte qu’une poignée d’utilisateurs. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule pour Elon Musk, les autorités texanes demandent un report du lancement, car une nouvelle loi sur les véhicules autonomes doit entrer en vigueur en septembre.