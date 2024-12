La gestion des ralentisseurs offre un exemple parlant des améliorations de la 13.2 : le véhicule adapte désormais sa vitesse avec naturel, là où la version 12 hésitait encore à certains moments. La vidéo de AI Drivr montre que le FSD est aussi à l'aise sur des routes plus étroites (oui, ça existe aussi aux USA) et adapte parfaitement sa vitesse et sa trajectoire avec fluidité face aux obstacles. Voitures garées, poubelles, piétons (ouf !), etc. En revanche, certaines manœuvres en mode « Standard » peuvent paraître assez téméraires si l'on en croit les retours d'AI Drivr.

Dans tous les cas, notre testeur semble avoir été conquis ; pour lui, la 13.2 est « vraiment, vraiment bien. C'est de loin la plus grande amélioration par rapport à toutes les versions précédentes. Il y a encore quelques petits bugs étranges […] et il exécute parfois des manœuvres assez agressives […] qui, je pense, seraient désagréables pour la majorité des gens, mais, c'est réellement génial ».

Même si le chemin vers une conduite totalement autonome sans supervision aucune demeure conséquent (surtout si le système arrive un jour en Europe), le FSD progresse, cela ne fait aucun doute. Cette démonstration est, en tout cas, encourageante et prouve que le constructeur travaille bien à l'améliorer. Attendons désormais une vraie analyse indépendante, peut-être qu'AMCI Testing se penchera un jour sur cette nouvelle version pour confirmer ces résultats.

Source : InsideEVS