Musk se rend enfin compte à quel point il est difficile de produire une voiture autonome fiable

Le P.-D.G. de Tesla, Elon Musk, admet finalement que la mise au point de la conduite autonome n’est pas aussi simple et rapide qu’il l'imaginait. Rendre une voiture autonome, sûre et fiable est assez difficile. La tant attendue V9 du FSD (Full Self Driving, la conduite autonome selon Tesla) est annoncée depuis longtemps par le P.-D.G., mais le calendrier est sans cesse bousculé et la date constamment repoussée.

Cette version 9 a été annoncée en 2018, puis de nouveau en 2019, mais la firme américaine en est toujours à la phase de test. La mise au point semble bien plus complexe et longue que le prévoyait Musk. Une vidéo qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux montre qu’une Tesla dont la conduite autonome est activée n’arrive pas à négocier un virage serré et finit par se crasher. Tout n’est donc pas encore au point, il reste du travail pour assurer une conduite autonome la plus sûre et plus fiable possible.