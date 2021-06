Tesla détient le cinquième supercalculateur le plus puissant au monde, destiné à former l'IA à la conduite

Comme le rappelle Electrek, Tesla a besoin de puissance de calcul à l'intérieur de ses véhicules (au travers de puces embarquées pour gérer et le logiciel interne et les différentes opérations calculées en temps réel et localement), mais aussi à l'extérieur de ses voitures électriques. L'objectif : traiter les données nécessaires à l'entraînement de l'IA dédiée à la conduite autonome, envoyées en continu par la flotte de véhicules Tesla lancée sur les routes.

Le supercalculateur annoncé aujourd'hui par Andrej Karpathy (responsable de l'IA chez Tesla) a été développé en marge d'un autre projet plus ambitieux encore : « Dojo ». Cet autre superordinateur évoqué à de nombreuses reprises par Elon Musk est attendu en fin d'année 2021. Il devrait, si l'on en croit les dires du patron de la firme, être capable de proposer un exaFLOP de puissance de calcul brute, soit 10 puissance 18 opérations en virgule flottante par seconde ou 1 000 petaFLOPS.

Cette bête est un projet de longue date chez Tesla… et quand on découvre les spécifications impressionnantes du supercalculateur dévoilé aujourd'hui, on ne peut qu'être songeur face à ce qu'il proposera normalement d'ici quelques mois.