COMPUTEX : AMD va équiper les systèmes d'infotainment des véhicules autonomes de Tesla

Les annonces d'Elon Musk ne sont jamais dépourvues d'innovation et de surprises. Le directeur général de Tesla, marque phare de l'industrie automobile électrique, avait notamment annoncé sur Twitter que les Model S, dont la nouvelle version est annoncée pour septembre 2021, ne se contenteraient pas de performances accrues.

Si ces véhicules disposeront d'une autonomie potentielle supérieure à 800 km et d'une accélération permettant de passer de 0 à 100 km/h en 2,1 secondes, leur intérieur redessiné sera notamment équipé d'une véritable console de jeu.

Plus que prendre les commandes du volant, il s'agit également de brancher les manettes de jeu sur les prochaines Tesla Model X et Model S. Préparez donc des sessions gaming par le biais de manettes sans-fil , alors que trois écrans seront bien proposés : un premier de 17" (résolution de 2 200 x 1 300 pixels) sur le tableau de bord, un deuxième de 12,3" derrière le siège conducteur, et un troisième de 8" entre les deux sièges avant.