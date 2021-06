AMD annonce ses Radeon RX 6000M : enfin crédibles sur laptop face à Nvidia ?

Pour accompagner ce trio de GPUs dédiés, AMD a dégainé en outre deux beaux atouts. D'une part la technologie FidelityFX (ouverte aux puces Nvidia, supportée dès à présent par une dizaine de moteurs 3D et attendue dès le 22 juin), et d'autre part le label AMD Advantage.

Similaire dans l'idée aux labels Intel Evo (sur ultraportables) et Nvidia RTX Studio (pour PC portables créatifs), l'AMD Advantage cherche à établir un point de repère pour le consommateur en l'assurant de trouver de bonnes performances (chaperonnées par AMD sur le plan CPU et GPU), un système de dissipation efficace et une qualité d'affichage premium sur les machines certifiées. AMD ne veut plus de bonnes configurations desservies par un mauvais écran : avec son label, la firme vise obligatoirement des dalles IPS ou OLED 144 Hz, compatibles Freesynch, couvrant à 100% le spectre sRGB et affichant au minimum 300 nits de luminance. Une excellente chose sur le papier. Les premiers PC certifiés AMD Advantage (les ASUS ROG Strix G15 et HP Omen 16), arriveront plus tard en juin.

En parallèle, AMD nous a aussi donné des nouvelles de son partenariat avec Samsung. Il donnera naissance prochainement à une première puce Exynos équipée d'une partie graphique Radeon capable de prendre en charge le ray tracing. On apprend sans plus de détails que le prochain flagship de Samsung en profitera. Enfin Lisa Su a annoncé que les prochaines Tesla Model S et Model X seront équipées de l'architecture RDNA 2 pour développer jusqu'à 10 Tflops de puissance de calcul… voués entre autres aux jeux embarqués.