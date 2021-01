CES 2021 : notre récap' des meilleures tendances et annonces laptop

On y trouve donc un écran Full HD+, tactile, au format 16:10. HP annonce pour ce modèle une dalle dotée d’un DeltaE inférieur à 2 et proposant une couverture intégrale de l’espace de couleurs sRGB. La fidélité colorimétrique devrait donc être au rendez-vous. En termes de composants, c’est une puce Tiger Lake-U qui est choisie, avec un Intel Core i5-1135G7 dans sa version de base, couplé à une GeForce GTX 1650 Ti et 16 Go de RAM. Un SSD de 256 Go est aussi prévu pour le modèle le plus abordable.

L’appareil disposera enfin d’une webcam pouvant être recouverte par un petit obturateur, et proposera également des fonctionnalités d’IA pour améliorer la qualité des visio-conférences. Le HP Envy 14 est annoncé à un prix de départ de 1000 dollars. En France, ce modèle devrait être annoncé aux environs de 1200 euros, bien entendu, les s’envoleront bien au delà pour les variantes les plus haut de gamme.

Un peu plus grand que le Predator Triton 300 SE avec un format de 15,6 pouces, le Stealth 15M parvient néanmoins à être encore plus fin avec tout juste 16,15 mm, pour 1,7 kg là aussi. Il s’agit selon MSI du PC portable gaming de 15 pouces le plus fin du marché, et s’il reprend des lignes bien connues chez le constructeur taïwanais, l’appareil s’équipe d’un châssis épuré, décliné en blanc et gris clair.