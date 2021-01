CES 2021 : AMD livre une conférence mollassonne, mais porteuse de produits (très) prometteurs

Pour l'instant, Lisa Su s'est ainsi contentée de nous présenter rapidement le fer de lance de ses nouveaux processeurs basse consommation pour ultraportables : le Ryzen 7 5800U. Ce dernier prendra la relève de l'actuel Ryzen 7 4800U avec à nouveau 8 coeurs et 16 threads, mais cette fois sous architecture Zen 3, et avec un petit surplus de mégahertz (4,4 GHz en boost contre 4,2 GHz sur le Ryzen 7 4800U). D'après AMD, cela permet à sa nouvelle puce de reprendre une longueur d'avance sur la concurrence d'Intel, avec jusqu'à 18% de performances en plus face au récent Core i7-1185G7 (haut de gamme de la lignée "Tiger Lake-U", gravée en 10 nm) en création de contenu (sous PCMark 10), 44% d'avance en encodage vidéo (via Adobe Premiere), ou encore 39% d'avance en modélisation 3D (Blender 3D Raytracing). Des activités qui mettent à contribution l'iGPU de la puce d'AMD… que l'on pressent d'ores et déjà musclé.

AMD promet également que son nouveau processeur sera capable, grâce à la frugalité de l'architecture Zen 3, de passer le cap des 20 heures d'autonomie en lecture vidéo, tout en tenant jusqu'à 17h30 sur batterie en utilisation variée. Des promesses que nous avons hâte de mettre à l'épreuve en test.

Enfin, AMD a dévoilé ses processeurs hautes performances pour laptops gaming et créatifs : les Ryzen 5000 « HX ». L'occasion pour le groupe d'assurer avoir mis la pâté (en single-core comme en multi-core) à Intel et ses puces Comet Lake-H, introduites au printemps 2020. Ces belles ambitions, AMD se les permet notamment grâce aux Ryzen 9 5900HX et Ryzen 9 5980HX. Ces nouveaux processeurs premium pour PC portables hautes performances s'équipent de 8 coeurs et 16 threads mais avec une différence de 200 MHz en faveur du 5980HX, qui profite d'une fréquence maximale de 4,8 GHz. Les deux puces embarquent pour le reste 20 Mo de cache unifié (L2+L3) et monteront à 45 W de TDP chacune.

Il faudra voir comment Intel ripostera avec ses puces Tiger Lake-H, annoncée il y a quelques heures, mais une chose est claire, les deux géants sont en position de bataille sur le marché du laptop gaming, et la chose bénéficiera forcément au consommateur.