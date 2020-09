Intel Tiger Lake : jouer en 1080p à 60 FPS sur ultraportable est enfin possible avec un simple SoC

« Nous sommes les meilleurs dans tout ce que vous faites le plus sur votre PC », a assuré Intel durant sa conférence, comme pour conjurer les ambitions d'AMD sur le marché du PC portable depuis le lancement, en mars, de ses processeurs Ryzen de 4ème génération. Efficaces, ces derniers avaient su prendre de vitesse l'offre Ice Lake, mais aussi Canon Lake, d'Intel, tout particulièrement sur le segment des ultraportables. 6 mois plus tard, la réponse d'Intel est féroce, mais surtout sur le plan des performances graphiques.

Sur le volet CPU, le groupe nous a paru un peu plus évasif, évoquant simplement 20% de productivité en plus face au Ryzen 7 4800U (fleuron basse consommation d'AMD) et une efficacité énergétique améliorée de 20% par rapport aux puces de génération précédente. Intel semble néanmoins très confiant, en maintenant son nouveau porte étendard, le Core i7-1185G7 à 4 coeurs et 8 threads, mais cadencés entre 3,0 et 4,8 GHz. Pour rappel, le Ryzen 7 4800U embarque le double de coeurs et de threads pour des fréquences plus basses (entre 1,8 et 4,2 GHz).

Ce qui est en tout cas évident, c'est que les SoC Tiger Lake sont de véritables couteaux suisses technologiques. Sur un seul die Intel parvient à faire tenir des coeurs CPU 'Willow Cove' (nouvelle architecture), une partie graphique Xe surpuissante, un nouveau bloc dédié à l'IA, un modem Wifi 6 « trois fois plus fiable et rapide », ainsi qu'une batterie de contrôleurs voués au PCIe Gen 4, au Thunderbolt 4 et à la mémoire vive. Tout ce beau monde permet à Intel de lancer son label 'Evo', dont nous allons parler un peu plus bas.