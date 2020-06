Aperçu sur 3D Mark, le Core i7-1165G7 affiche des spécifications et indices de performances plus crédibles que sur les précédents benchmarks en fuite. Pour rappel, la puce profitera de la gravure 10 nm+ de chez Intel et sera basée sur l'architecture Willow Cove actuellement finalisée du côté des Bleus. On y trouverait en outre 4 cores et 8 threads, ainsi qu'une partie iGPU Xe plus performante que la partie graphique Iris Plus du Core i7-1065G7.

D'après le benchmark découvert par le leaker Rogame, le nouveau SoC d'Intel est cadencé entre 2,8 et 4,4 GHz. De quoi lui permettre d'afficher 11 879 points sur 3D Mark 11 en test physique et 6 873 points en score graphique. Face au Core i7-1065G7 (Ice Lake, gravé en 10 nm), c'est près de 25% de performances CPU en plus pour un bond de 50% en perspective côté performances graphiques. Un gain notable s'il devait se confirmer… et qui profiterait en premier lieu aux ultraportables ciblés par ce futur produit.