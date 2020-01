CES 2020 : Intel montre enfin ses processeurs pour portable Tiger Lake gravés en 10nm+

Des performances en hausse (forcément)

Intel tente les cartes graphiques

On en parle depuis des mois , Intel a enfin officialisé sa nouvelle génération de processeurs pour ordinateurs portables.Après les Ice Lake, on passe ainsi aux Tiger Lake, basés sur la procédure de gravure en 10 nm+. Malheureusement, le fondeur américain ne s'est pas attardé sur les détails techniques de ces CPU. On nous tease seulement une «», à comprendre un gain supérieur à 10 % et inférieur à 100 %, ce qui ne nous avance pas beaucoup.Intel promet également des progrès massifs à l'égard de l'intelligence artificielle. Les puces Tiger Lake seront aussi les premières à bénéficier d'une compatibilité avec le standard Thunderbolt 4, qui doit apporter des débits quatre fois plus élevés que l'USB 3.On a également pu apercevoir une minuscule carte-mère pour accompagner les Tiger Lake, la plus petite du genre jamais conçue par Intel. Cela pourrait permettre aux fabricants de laptops de proposer des produits encore plus fins et légers. Pas de date de sortie, nous savons seulement que tout cela arrive en 2020.Le groupe a également évoqué sa nouvelle architecture graphique Xe, assurant qu'elle va permettre un «». Une technologie qui va servir aux puces Tiger Lake, mais pas seulement.Intel a aussi prévu de lancer ses propres cartes graphiques Xe , connues pour le moment sous le nom de code DG1. Elles sont attendues pour le deuxième ou troisième trimestre 2020. Là encore, aucune spécification technique à se mettre sous la dent, il a fallu se contenter d'une démo detournant avec un prototype. Rien de bien concret donc, quand on sait que les résultats obtenus en présentation sont difficilement reproductibles par le grand public.