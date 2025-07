Depuis de longs mois, Intel traverse la plus grave crise de son histoire, et probablement l'une des pires au sein de la Silicon Valley. Une situation qui a mené à l'éviction de son patron, Pat Gelsinger. Et justement, la semaine dernière, ce dernier admettait l'erreur stratégique de l'entreprise : avoir « sous-estimé » l'impact de l'intelligence artificielle. S'exprimant devant ses employés, son remplaçant, Lip-Bu Tan, a dressé le même constat.