Cependant, malgré le plan audacieux « 5 nœuds de gravure en 4 ans », les revenus n'ont pas suivi. La transition s'est avérée plus complexe et onéreuse que prévu, et le géant américain a peiné à convaincre de nouveaux clients majeurs, face à un TSMC qui domine outrageusement le marché avec plus de 60% des parts. Le fondeur taïwanais a même lancé sa propre contre-offensive avec son modèle Foundry 2.0, une offre de services complète incluant l'assemblage et le test des puces.

Le futur nœud de gravure Intel 18A, qui intègre les technologies PowerVia (alimentation par l'arrière de la puce) et RibbonFET (transistors de type Gate-All-Around), est certes prometteur sur le papier. Toutefois, il risque de perdre son avantage compétitif face au N2P de TSMC, dont la production en volume est prévue pour la seconde moitié de 2026, potentiellement avant qu'Intel ne puisse déployer massivement sa propre technologie.