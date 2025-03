Face à la concurrence féroce de NVIDIA et AMD dans le domaine de l'IA, et alors que TSMC aurait approché certains clients potentiels d'Intel pour former une coentreprise exploitant les usines d'Intel, Lib-Bu Tan apporte son expérience d'entrepreneur agile et son vaste réseau dans l'industrie. Sa capacité à transformer des entreprises en difficulté en leaders performants sera mise à l'épreuve peut-être plus que jamais, pour ce qui s'annonce comme l'un des plus grands défis de sa carrière.