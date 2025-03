Qui récupèrera les activités d'Intel ? L'industrie des semi-conducteurs pourrait bien connaître un bouleversement majeur dans les prochains mois. Selon Reuters, le fabricant taïwanais TSMC a entamé des discussions avec plusieurs concepteurs de puces américains, dont NVIDIA, AMD et Broadcom, pour former une alliance stratégique qui reprendrait les activités de fonderie d'Intel. Le géant américain traverse une crise sans précédent, et a même enregistré sa première perte annuelle depuis 1986.