Le scénario évoqué ce matin chez Clubic par Alexandre envisage donc une scission, un partage de la société Intel entre deux autres géants de l'industrie : l'Américain Broadcom d'un côté et le Taïwanais TSMC de l'autre.

Quoique toujours difficile à imaginer, ce scénario est tout à fait plausible dans la mesure où il pourrait coller avec les intérêts des deux entreprises. Spécialiste de la conception de puces, Broadcom récupérerait tout le département conception et marketing d'Intel. De son côté, TSMC – premier fondeur au monde – aurait droit à « l'homme malade » du groupe Intel, la Intel Foundry qui se charge de tout ce qui est fabrication des puces.

Sachant que Broadcom pèse plus de 1 000 milliards de dollars en bourse et que TSMC n'est pas bien loin avec plus de 840 milliards, les deux sociétés sont bien plus imposantes, sur le papier en tout cas, qu'Intel avec ses plus ou moins 100 milliards de dollars, un chiffre difficile à déterminer compte tenu des récentes variations enregistrées sur l'action Intel.