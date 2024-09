Troisième larron de l'histoire, la société ARM aurait également contacté Intel, si l'on en croit les informations publiées par Bloomberg. Cette prise de contact aurait toutefois tourné court : Intel aurait retourné une fin de non-recevoir.

L'offre évoquée par Bloomberg est toutefois intéressante, car pour la première fois, nous avons des précisions sur le contenu réel. Sans surprise, ARM n'était pas intéressée par l'intégralité du groupe Intel, et son offre laissait complètement de côté toute la partie production, de loin le sujet le plus sensible. Intel Foundry est effectivement au cœur des plans dessinés par le P.-D.G. Pat Gelsinger et son équipe, mais c'est aussi l'activité la plus déficitaire du groupe.