Sans qu'il soit (encore ?) question de se séparer de l'activité de fonderie à la manière de ce qu'avait pu faire AMD en 2008, Intel a tout de même acté la création d'une entreprise distincte, Intel Foundry, quoique toujours intégrée au groupe. Cette entreprise, consacrée à la fonderie, dispose de son propre pôle décisionnel et publiant ses propres résultats financiers. Une manière de ne pas plomber les comptes du reste du groupe.

Parallèlement à cela, et c'est là que les grimaces apparaissent, Intel a tout simplement décidé de mettre « sur pause » les investissements en Allemagne et en Pologne sur les usines qui devaient sortir de terre après avoir déjà reçu de larges subsides européens. Plus gênant encore, Intel a indiqué que les chantiers des États-Unis, eux, se poursuivront, alors que le Chips Act a aussi dégagé d'importants fonds pour Intel. Deux poids, deux mesures, comme on dit.

Contrairement à ce que certaines rumeurs avaient avancé, il est toujours question de licencier autour de 15 000 personnes d'ici la fin de l'année, et non 18 000, pendant que le projet de cession d'Altera reste de mise. Enfin, comme pour mieux faire passer la pilule, Pat Gelsinger a insisté sur la collaboration d'Amazon Web Services avec Intel Foundry, un contrat de plusieurs milliards de dollars sur plusieurs années afin de concevoir et produire de nouvelles puces Xeon en 18A (soit 18 angströms, ou 1,8 nm).

D'importantes décisions sont donc prises par le conseil d'administration d'Intel, mais il est encore difficile d'en percevoir la portée exacte. La scission des activités n'est pas au niveau de celle réalisée par AMD, et Intel semble avoir du mal à se faire à l'idée de perdre sa division fonderie.