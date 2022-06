Intel va toucher 6,8 milliards de la part de l'Europe pour son installation en Allemagne

Pour ce projet, surnommé « Silicon Junction », Intel percevra 6,8 milliards d'euros, dont 2,72 milliards dès cette année, ont confirmé les autorités allemandes locales. Cet investissement européen s'inscrit dans le cadre de l'European Chips Act, qui vise à munir l'Union européenne d'une capacité de production de semi-conducteurs de proximité, afin de moins dépendre des acteurs étrangers du marché (américains, taïwanais et chinois, principalement). Au total, les versements de l'UE devraient couvrir 40 % du coût de construction, dont le total s'élèvera à 17 milliards d'euros.

Comme l'indique Tom's Hardware, l'usine allemande d'Intel fabriquera des puces en exploitant les procédés les plus avancés du groupe américain, comme le node 20A. On apprend par ailleurs que le site produira à la fois des processeurs Intel et des puces pour des marques indépendantes, sous l'égide des Intel Foundry Services (IFS).