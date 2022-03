33 milliards d'euros : le colossal plan d'investissement d'Intel pour l'Europe détaillé

La ville allemande dispose, selon Intel, de « talents de premier plan, d'une superbe infrastructure et d'un écosystème existant de fournisseurs et de clients ». Intel évoque un investissement initial de 17 milliards d'euros et prévoit la « création de 3 000 emplois permanents de haute technologie chez Intel et des dizaines de milliers d'emplois supplémentaires chez ses fournisseurs et partenaires ».